Під Черніговом авто врізалося в автобус з пасажирами, є загиблий

Вранці 21 лютого під Черніговом легковий автомобіль протаранив автобус з пасажирами, в результаті інциденту загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Повідомляється, що ДТП з жертвами сталася близько 08:00 на виїзді з Чернігова в напрямку Мени 150 метрів до межі села Новоселівка.

"Водій легковика "Фольксваген Пассат", рухаючись у бік Чернігова, виїхав на зустрічну смугу руху і скоїв зіткнення з автобусом "ПАЗ". В результаті ДТП водій автомобіля "Фольксваген" помер на місці пригоди, в автобусі ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Інформація про інцидент внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, відкрито кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху із загиблими.

Фото: ДТП під Черніговом (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня в Маріуполі Донецької області маршрутка знесла зупинку з людьми, в результаті аварії постраждали три особи.

До цього в Коростені Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.