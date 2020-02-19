В Мариуполе маршрутка снесла остановку с людьми, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Мариуполе (0629.com.ua)

В результате аварии пострадали три человека

В Мариуполе Донецкой области маршрутка снесла остановку с людьми, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Светлой возле магазина. Маршрутка №108, которая ехала в сторону центра города, врезалась в остановку с людьми, в результате аварии пострадали три человека.

По уточненным данным, маршрутка передней частью снесла одну из опор остановки, после чего обрушилась вся конструкция. Под обломками оказались мужчина и женщина, они получили серьезные травмы. Кроме того, с ушибом госпитализировали пассажирку маршрутки.

По данным полиции, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ДТП в Мариуполе (0629.com.ua)

Напомним, ране на трассе Киев-Одесса в ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек. Авария произошла с участием рейсового автобуса Одесса-Киев с фурой Volvo.

Кроме того, сегодня в Коростене Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.