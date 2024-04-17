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В Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок атаки, оголошено день жалоби

Фото: в Чернігові зросла кількість загиблих до 15 внаслідок атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігові внаслідок сьогоднішньої атаки зросла кількість загиблих. В місті оголошено день жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Внаслідок ударів в Чернігові наразі відомо про 61 постраждалого, серед яких 3 дітей. Зокрема 3 людини вдалось врятувати з-під завалів. 

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 

Станом на 16:14 відомо про 16 загиблих внаслідок атаки. 

Оголошено день жалоби 

За словами виконуючого обов'язки Чернігівської міського голови Олександра Ломако, завтра, 18 квітня, у місті оголошено день жалоби за загиблими. 

"Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних", - додав Ломако. 

Кількість жертв продовжує зростати 

Згідно з даними ДСНС, наразі відомо про 17 загиблих людей, у тому ж числі 2 людини померли у лікарні. 

Удар по Чернігову

Сьогодні вранці, близько о 9:00, російські терористи завдали масованого удару по Чернігову. Ворог атакував місто "Іскандером". 

У перші хвилини було відомо про загиблих, а також велику кількість поранених. Як й відзначали вище ДСНС, пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 

Внаслідок удару були пошкоджені медустанова, а також центральний корпус "Чернігвської політехніки".

Детальніше про ситуацію в Чернігові - в матеріалі РБК-Україна

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