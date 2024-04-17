В Чернигове возросло количество погибших в результате атаки, объявлен день траура

В результате ударов в Чернигове пока известно о 61 пострадавшем, среди которых 3 детей. В частности 3 человека удалось спасти из-под завалов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 16:14 известно о 16 погибших в результате атаки.

Объявлен день траура

По словам исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломако, завтра, 18 апреля, в городе объявлен день траура по погибшим.

"Подписал соответствующее распоряжение. Мои соболезнования родным погибших. Российские нелюди обязательно будут отвечать за содеянное, за убийства невинных", - добавил Ломако.

Количество жертв продолжает расти

Согласно данным ГСЧС, пока известно о 17 погибших людях, в том же числе 2 человека умерли в больнице.

Удар по Чернигову

Сегодня утром, около 9:00, российские террористы нанесли массированный удар по Чернигову. Враг атаковал город "Искандером".

В первые минуты было известно о погибших, а также большое количество раненых. Как и отмечали выше ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате удара были повреждены медучреждение, а также центральный корпус "Черниговской политехники".

Подробнее о ситуации в Чернигове - в материале РБК-Украина.