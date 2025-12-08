У Чернігові зросла кількість постраждалих після падіння дрону біля будинку: фото наслідків

Атака на Чернігів

Нагадаємо, росіяни в ніч на 8 грудня атакували Чернігів дроном. Безпілотник вибухнув біля одного з будинків, внаслідок чого було вибито вікна, виникла пожежа та постраждали люди.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі", - повідомлялось раніше.

Як відомо, росіяни регулярно атакують Чернігів, застосовуючи для ударів не тільки дрони та ракети. Також ворог запустив хвилю дезінформації про наступ на місто - в Центрі протидії дезінформації повідомили, що це фейк.

У ЦПД закликають українців зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації, адже інформаційний фронт залишається одним із ключових напрямків російських атак.