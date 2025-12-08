В Чернигове возросло количество пострадавших после падения дрона возле дома: фото последствий

Атака на Чернигов

Напомним, россияне в ночь на 8 декабря атаковали Чернигов дроном. Беспилотник взорвался возле одного из домов, в результате чего были выбиты окна, возник пожар и пострадали люди.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили", - сообщалось ранее.

Как известно, россияне регулярно атакуют Чернигов, применяя для ударов не только дроны и ракеты. Также враг запустил волну дезинформации о наступлении на город - в Центре противодействия дезинформации сообщили, что это фейк.

В ЦПД призывают украинцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, ведь информационный фронт остается одним из ключевых направлений российских атак.