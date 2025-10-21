UA

У Чернігові з’явилася вода, але не всюди: що важливо знати

Ілюстративне фото: у Чернігові з’явилася вода, але не всюди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Чернігові частково було відновлено водопостачання після масованого комбіноваого удару російської армії. Ситуація в місті залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівводоканал".

Станом на 09:00 подачу води відновлено на першв поверхи багатоповерхових будинків. Вище - залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4-5 поверху.

У водоканалі зауважили, що для мешканців багатоповерхових будинків відкрито водопровідні колонки. Мапу розташування відкритих колонок можна переглянути ТУТ.

У водоканалі зауважили, що у випадку, якщо ви побачите непрацюючу колонку або колонку без ручки, необхідно повідомити за телефоном 0800 50 50 51.

"На жаль, трапляються випадки крадіжок ручок від колонок - просимо допомагати у збереженні спільного майна", - хауважили у компанії.

Також було організовано підвезення води в райони: Масани, Ремзавод, Шерстянка. Точні локації відомі більшості мешканців. З міркувань безпеки публічно місця не оголошуються.

 

Обстріл Чернігова

Цієї ночі одного з наймасштабніших обстрілів зазнало місто Чернігів та частина області. Наразі відомо про влучання в енергооб'єкти - це призвело до повного блекауту у Чернігові.

Детально про те, що відомо про обстріл Чернігова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

За даними Повітряних сил, у ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.

Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ;
  • 4 ракети С-300 з території Курської області;
  • 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера»" та інших модифікацій.

Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.

