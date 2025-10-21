У Чернігові з’явилася вода, але не всюди: що важливо знати

Станом на 09:00 подачу води відновлено на першв поверхи багатоповерхових будинків. Вище - залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4-5 поверху.

У водоканалі зауважили, що для мешканців багатоповерхових будинків відкрито водопровідні колонки. Мапу розташування відкритих колонок можна переглянути ТУТ.

У водоканалі зауважили, що у випадку, якщо ви побачите непрацюючу колонку або колонку без ручки, необхідно повідомити за телефоном 0800 50 50 51.

"На жаль, трапляються випадки крадіжок ручок від колонок - просимо допомагати у збереженні спільного майна", - хауважили у компанії.

Також було організовано підвезення води в райони: Масани, Ремзавод, Шерстянка. Точні локації відомі більшості мешканців. З міркувань безпеки публічно місця не оголошуються.