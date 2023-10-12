У Чернігові встановили людей, через яких не працювали сирени: для чого вони викрадали кабелі

Співробітник прес-служби Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Сергій Гузь повідомив, що за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Зазначається, що в умовах воєнного або надзвичайного стану санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі тривають слідчі дії.

Що цьому передувало

Відучора у Чернігові не працювали системи повітряної тривоги. В ОВА повідомляли, що сирени не вмикались через технічні проблеми.

Сьогодні стало відомо, що лінії зв'язку, які забезпечували роботу сирен оповіщення, пошкодили умисно. Втім їхню роботу вже відновили.

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