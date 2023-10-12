ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігові відновили роботу сирен повітряної тривоги

Чернігів, Четвер 12 жовтня 2023 17:09
UA EN RU
У Чернігові відновили роботу сирен повітряної тривоги Фото: у Чернігові відновили роботу сирен повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернігові повністю відновили роботу сирен оповіщення про повітряні тривоги після пошкодження ліній управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Він подякував співробітникам ПАТ "Укртелеком" за оперативний ремонт.

Що цьому передувало

Відучора у Чернігові не працювали системи повітряної тривоги. В ОВА повідомляли, що сирени не вмикались через технічні проблеми.

При цьому сьогодні стало відомо, що лінії зв'язку, які забезпечували роботу сирен оповіщення, пошкодили умисно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів воздушная тревога
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну