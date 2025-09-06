UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Чернігові виявили гривні-листівки з закликами наводити вогонь на ЗСУ

Фото: росіяни скинули на Чернігів агітаційні листівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти скинули на Чернігів фейкові гривні. Листівки закликають допомогти наводити вогонь на ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Зранку 6 вересня поліція отримала повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. Листівки містять заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Як уточнюють правоохоронці, гривні-листівки росіяни скинули з безпілотника. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації.

Поліція також нагадала про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.

Фото: росіяни скинули на Чернігів агітаційні гривні-листівки (suspilne.media)

Нагадаємо, до Дня незалежності українські розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання на різних напрямках фронту. У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівПропагандистДрони