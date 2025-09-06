В Чернигове обнаружили гривны-листовки с призывами наводить огонь на ВСУ

Российские оккупанты сбросили на Чернигов фейковые гривны. Листовки призывают помочь наводить огонь на ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Утром 6 сентября полиция получила сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр. Открытки содержат призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.
Как уточняют правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.
На место события выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Полиция решает вопрос о правовой квалификации.
Полиция также напомнила об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
Фото: россияне сбросили на Чернигов агитационные гривны-листовки (suspilne.media)
