В Чернигове обнаружили гривны-листовки с призывами наводить огонь на ВСУ

Утром 6 сентября полиция получила сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр. Открытки содержат призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.

Как уточняют правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место события выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Полиция решает вопрос о правовой квалификации.

Полиция также напомнила об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.



Фото: россияне сбросили на Чернигов агитационные гривны-листовки (suspilne.media)