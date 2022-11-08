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У Чернігові викрили бійця ТРО, який поширював дані про дислокацію ЗСУ

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Чернігів, Вівторок 08 листопада 2022 13:51
У Чернігові викрили бійця ТРО, який поширював дані про дислокацію ЗСУ Ілюстративне фото: у Чернігові викрили бійця ТРО, який поширював дані про дислокацію ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернігові викрили військовослужбовця Сил територіальної оборони за підозрою у розголошенні інформації про місце дислокації підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 63-річний житель Чернігова хотів організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон. Так, військовий ТРО ще на початку серпня повідомив сторонній особі, яка планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ.

Повідомляється, що чернігівець наголошував на тому, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спецслужб Білорусі інформацію про розташування української армії.

У Чернігові викрили бійця ТРО, який поширював дані про дислокацію ЗСУ

Наразі правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали коригувальника, який наводив ворожі ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Окрім того, у Запоріжжі блогер знімав результати ракетних ударів. Його матеріали використовували спецслужби РФ та пропагандист Анатолій Шарій.

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