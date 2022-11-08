В Чернигове разоблачили бойца ТРО, который распространял данные о дислокации ВСУ

В Чернигове разоблачили военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в разглашении информации о месте дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую областную прокуратуру .

По данным следствия, 63-летний житель Чернигова хотел организовать и содействовать незаконной переправке человека через государственную границу. Так, военный ТРО еще в начале августа сообщил стороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ.

Сообщается, что черниговец подчеркивал, что для беспрепятственного пересечения украинско-белорусской границы необходимо предоставить сотрудникам спецслужб Беларуси информацию о расположении украинской армии.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

Напомним, недавно правоохранители задержали корректировщика, который наводил вражеские ракеты по зданию СБУ в Николаеве.

Кроме того, в Запорожье блогер снимал результаты ракетных ударов. Его материалы использовали спецслужбы РФ и пропагандист Анатолий Шарий.

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