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У Запоріжжі затримали блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія

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Запоріжжя, Понеділок 07 листопада 2022 14:31
У Запоріжжі затримали блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія Фото: СБУ викрила блогера у Запоріжжі, який публікував відео ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали у Запоріжжі блогера, який знімав результати ракетних ударів. Його матеріали використовували спецслужби Росії та пропагандист Анатолій Шарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За даними слідства, чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де публікував фото та відео з власними коментарями та текстовим описом подій. Зокрема, блогер оприлюднював інформацію про наслідки російських ракетних ударів по Запоріжжю.

Матеріали чоловіка "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів, а також окупанти для коригування ударів.

Крім того, фото та відео блогера використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу.

"З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала блогера при спробі чергового поширення інформації на користь РФ. У чоловіка виявили телефон з доказами.

Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 ККУ. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила блогера, який опублікував у мережу відео обстрілу Бурштинської ТЕС.

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Служба безпеки України Запоріжжя Анатолій Шарій ракетный удар
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