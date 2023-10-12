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У Чернігові відновили роботу сирен повітряної тривоги

Фото: у Чернігові відновили роботу сирен повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернігові повністю відновили роботу сирен оповіщення про повітряні тривоги після пошкодження ліній управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Він подякував співробітникам ПАТ "Укртелеком" за оперативний ремонт.

Що цьому передувало

Відучора у Чернігові не працювали системи повітряної тривоги. В ОВА повідомляли, що сирени не вмикались через технічні проблеми.

При цьому сьогодні стало відомо, що лінії зв'язку, які забезпечували роботу сирен оповіщення, пошкодили умисно

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Чернігіввоздушная тревога