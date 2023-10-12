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В Чернигове возобновили работу сирен воздушной тревоги

Фото: в Чернигове возобновили работу сирен воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чернигове полностью возобновили работу сирен оповещения о воздушных тревогах после повреждения линий управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Он поблагодарил сотрудников ПАО "Укртелеком" за оперативный ремонт.

Что этому предшествовало

Со вчерашнего дня в Чернигове не работали системы воздушной тревоги. В ОВА сообщали, что сирены не включались из-за технических проблем.

При этом сегодня стало известно, что линии связи, обеспечивавшие работу сирен оповещения, повредили умышленно.

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Черниговвоздушная тревога