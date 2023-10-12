В Чернигове возобновили работу сирен воздушной тревоги

Он поблагодарил сотрудников ПАО "Укртелеком" за оперативный ремонт.

Что этому предшествовало

Со вчерашнего дня в Чернигове не работали системы воздушной тревоги. В ОВА сообщали, что сирены не включались из-за технических проблем.

При этом сегодня стало известно, что линии связи, обеспечивавшие работу сирен оповещения, повредили умышленно.

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