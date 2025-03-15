РФ вдарила по багатоповерхівці в Чернігові: що відомо

В ніч на 15 березня російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю та палає авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю. Є загорання одного автомобіля. По постраждалим інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 03:38.

Тим часом "Суспільне Новини" уточнює, що влучання було дроном.

Оновлено о 03:59

Глава МВА поінформував, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Тим часом на автостоянці пожежу локалізовано.

"Наразі серед людей постраждалих немає. На місті працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків", - додав він.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ продовжують фіксувати над низкою регіонів України ворожі безпілотники. Зокрема, станом на 03:52 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.