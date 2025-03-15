ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ вдарила по багатоповерхівці в Чернігові: що відомо

Субота 15 березня 2025 03:52
UA EN RU
РФ вдарила по багатоповерхівці в Чернігові: що відомо Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 березня російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю та палає авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю. Є загорання одного автомобіля. По постраждалим інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 03:38.

Тим часом "Суспільне Новини" уточнює, що влучання було дроном.

Оновлено о 03:59

Глава МВА поінформував, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Тим часом на автостоянці пожежу локалізовано.

"Наразі серед людей постраждалих немає. На місті працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків", - додав він.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ продовжують фіксувати над низкою регіонів України ворожі безпілотники. Зокрема, станом на 03:52 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Чернігові: що відомо

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна в Україні
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції