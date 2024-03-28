У Чернігові розповіли, коли завершать опалювальний сезон

Опалювальний сезон

Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнули у Львові та Миколаєві. У Києву опалюваний сезон також завершився сьогодні.

У Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.

Опалювальний сезон Запоріжжя завершує у п'ятницю, 29 березня. У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.

При цьому Одеса пізніше всіх завершить опалювальний сезон - 7 квітня.

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