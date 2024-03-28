В Чернигове рассказали, когда завершат отопительный сезон

Отопительный сезон

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершился сегодня.

В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.