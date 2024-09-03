У Чернігові різко погіршилася якість води у Десні

Якість води у Десні в межах Чернігова різко погіршилась. Відповідні показники спостерігалися сьогодні, 3 вересня, уранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівводоканал" у Facebook .

"Сьогодні 03.09.24, як повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився", - сказано в повідомленні.

Такий висновок у "Чернігівводоканалі" зробили після відбору проб води сьогодні, 3 вересня, об 11:00.

За інформацією підприємства, хімічне споживання кисню в річці за день значно зросло, зараз воно перевищує норматив у 4,5 рази.