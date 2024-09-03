У Чернігові різко погіршилася якість води у Десні
Якість води у Десні в межах Чернігова різко погіршилась. Відповідні показники спостерігалися сьогодні, 3 вересня, уранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівводоканал" у Facebook.
"Сьогодні 03.09.24, як повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився", - сказано в повідомленні.
Такий висновок у "Чернігівводоканалі" зробили після відбору проб води сьогодні, 3 вересня, об 11:00.
За інформацією підприємства, хімічне споживання кисню в річці за день значно зросло, зараз воно перевищує норматив у 4,5 рази.
Що передувало
Нагадаємо, раніше стало відомо про забруднення річок Сейм та Десна. Причиною стало те, що з території Росії за течією рухалася отруйна речовина.
У Київській ОВА наголошували, що на території Київської області забруднення Десни не фіксують.
При цьому перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що проблема є, але вона контрольована.
Також Краснолуцький наголошував, що станом на 30 серпня забруднення перебували на великій відстані від Чернігова.
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