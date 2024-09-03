В Чернигове резко ухудшилось качество воды в Десне
Качество воды в Десне в пределах Чернигова резко ухудшилось. Соответствующие показатели наблюдались сегодня, 3 сентября, утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал" в Facebook.
"Сегодня 03.09.24, как уже сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось", - сказано в сообщении.
Такой вывод в "Черниговводоканале" сделали после отбора проб воды сегодня, 3 сентября, в 11:00.
По информации предприятия, химическое потребление кислорода в реке за день значительно выросло, сейчас оно превышает норматив в 4,5 раза.
Что предшествовало
Напомним, ранее стало известно о загрязнении рек Сейм и Десна. Причиной стало то, что с территории России по течению двигалось ядовитое вещество.
В Киевской ОВА отмечали, что на территории Киевской области загрязнение Десны не фиксируют.
При этом первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что проблема есть, но она контролируемая.
Также Краснолуцкий подчеркивал, что по состоянию на 30 августа загрязнения находились на большом расстоянии от Чернигова.
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