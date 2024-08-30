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Міндовкілля про забруднення Сейму та Десни: проблема є, але ситуація контрольована

Київ, П'ятниця 30 серпня 2024 20:48
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Міндовкілля про забруднення Сейму та Десни: проблема є, але ситуація контрольована Ілюстративне фото: в Україні забруднена річка Десна (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Забруднення річок Сейм та Десна створило проблему. Але станом зараз ситуація перебуває під контролем.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

"Ситуація на сьогоднішній день контрольована. Так, дійсно, проблема є, але ситуація контрольована", - зазначив Краснолуцький.

Він підкреслив, що забруднення йдуть по території Чернігівської області і не дійшли до Київської. Більше того, вони ще на великій відстані від Чернігова.

"Усі відбори показують однакові результати - є органічне забруднення, а хімічного чи токсичного забруднення зараз немає", - уточнив чиновник.

Що передувало

Нагадаємо, мер Вишгорода Олексій Момот 28 серпня попередив, що в Десні зафіксували отруйну речовину. Вона рухалася за течією з боку Росії.

У Київській обласній військовій адміністрації після цього уточнили, що забруднень Десни на території Київської області не зафіксовано.

При цьому глава Держводагентства Михайло Янчук пояснив, що виявлено забруднення річки Сейм, яка є притокою Десни.

Ситуацію розглянула Державній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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