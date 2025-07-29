У Чернігові під час тривоги пролунав вибух

Ввечері вівторка, 29 липня, у Чернігові було чути звук вибуху під час загрози балістичного удару.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Близько 18:43 у Чернігові, а також низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу.
Вже о 18:45 у мережі почали повідомляти про звуки вибуху у Чернігові.
Водночас, деякий час до того Повітряні сили попереджали про розвідувальний ворожий дрон у Чернігівській області. Місцевих попереджали про роботу ППО по безпілотнику.
Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії. Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.
Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.
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