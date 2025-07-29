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В Чернигове во время тревоги прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в Чернигове во время тревоги прогремел взрыв (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 29 июля, в Чернигове был слышен звук взрыв во время угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 18:43 в Чернигове, а также ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического обстрела.

Уже в 18:45 в сети начали сообщать о звуках взрыва в Чернигове.

В то же время, некоторое время до того Воздушные силы предупреждали о разведывательном вражеском дроне в Черниговской области. Местных предупреждали о работе ПВО по беспилотнику.

 

 

Удар по Чернигову

Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России. В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.

После этого стало известно, что под завалами из-за атаки оказались два охранника промышленного предприятия.

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