У Чернігові може не бути води у різних районах. Мешканців просять запастися на три доби

"До уваги мешканців міста Чернігова! Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Україні. Через що застосовувалися аварійні відключення електрики по низці областей.

Зокрема, у Харкові через атаку немає води, світла та тепла. При цьому в Житомирі внаслідок атаки "Шахедів" зникла вода та електроенергія у більшості будинків.

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