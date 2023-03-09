RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернигове может не быть воды в разных районах. Жителей просят запастись на трое суток

Фото: в Чернигове может не быть воды в разных районах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове из-за аварийных включений может не быть воды в разных районах города. Поэтому местных жителей просят сделать запасы на трое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КП "Черниговводоканал".

"Вниманию жителей города Чернигова! Из-за возможных аварийных обесточений объектов водоснабжения и водоотведения возможны внеплановые отключения холодной воды в разных районах на территории города. Просьба ко всем жителям Чернигова иметь запасы питьевой воды в каждом доме в расчете на трое суток на каждого человека", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. Из-за чего применялись аварийные отключения электричества по ряду областей.

В частности, в Харькове из-за атаки нет воды, света и тепла. При этом в Житомире в результате атаки "Шахедов" исчезла вода и электроэнергия в большинстве домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВодоснабжение