У Чернігові лунали вибухи, є постраждалі: перші подробиці

За даними Брижинського, близько 15:00 ворог вдарив по місту ударними безпілотниками.

"Ворог знову атакує місто БПЛА. Зафіксовано 2 вибухи. У результаті атаки постраждали 3 людини", - написав він.

А вже через деякий час уточнив, що кількість поранених зросла до 5 осіб. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили попередили про рух дронів на Чернігів з сходу та заходу.

Обстріли 12 жовтня

Унаслідок нічних російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - окупанти завдали прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі області. У Білгороді-Дністровському тим часом тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.