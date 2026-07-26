В Чернигове ликвидировали последствия смертельного удара РФ: начато расследование

Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Чернигов, произошедшую днем 26 июля. В настоящее время пожар ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Офис Генерального прокурора.

Для тушения огня и ликвидации последствий привлекались 39 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Сколько жертв и пострадавших

По окончательным данным ГСЧС, российская атака унесла жизни двух человек, среди них – 9-летняя девочка. Еще 25 человек получили травмы.

По информации Офиса Генерального прокурора, среди 25 пострадавших трое – дети.

Фото: Последствия атаки РФ на Чернигов 26 июля (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Расследование начато

Начато досудебное расследование по факту вражеской атаки на Чернигов.

По данным следствия, 26 июля около 16:10 российские войска нанесли удар по одному из районов города. Для атаки применялись реактивные беспилотники типа "Шахед".

В результате удара разрушено здание магазина АТБ, гаражное помещение и несколько транспортных средств.

На месте происшествия работают правоохранители. Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Черниговской области по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.