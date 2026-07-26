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В Чернигове ликвидировали последствия смертельного удара РФ: начато расследование

21:10 26.07.2026 Вс
2 мин
Среди пострадавших трое детей, среди погибших – 9-летняя девочка
aimg Валерия Абабина
В Чернигове ликвидировали последствия смертельного удара РФ: начато расследование Фото: Последствия атаки РФ на Чернигов 26 июля (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Чернигов, произошедшую днем 26 июля. В настоящее время пожар ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Офис Генерального прокурора.

Для тушения огня и ликвидации последствий привлекались 39 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Сколько жертв и пострадавших

По окончательным данным ГСЧС, российская атака унесла жизни двух человек, среди них – 9-летняя девочка. Еще 25 человек получили травмы.

По информации Офиса Генерального прокурора, среди 25 пострадавших трое – дети.

Фото: Последствия атаки РФ на Чернигов 26 июля (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Расследование начато

Начато досудебное расследование по факту вражеской атаки на Чернигов.

По данным следствия, 26 июля около 16:10 российские войска нанесли удар по одному из районов города. Для атаки применялись реактивные беспилотники типа "Шахед".

В результате удара разрушено здание магазина АТБ, гаражное помещение и несколько транспортных средств.

На месте происшествия работают правоохранители. Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Черниговской области по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, днем 26 июля российский беспилотник упал на супермаркет АТБ в Чернигове, в районе ЗАЗ.

Сначала сообщалось о двух погибших и четырех раненых, но количество пострадавших продолжало расти с момента ушиба.

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на удар по гражданскому объекту , отметив, что российский беспилотник попал "просто в гражданский супермаркет" и что россияне "продолжают побеждать" обычные гражданские объекты.

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