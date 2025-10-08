У Чернігові фіктивно бронювали "футболістів" від мобілізації. Прокуратура оголосила підозру

Деталі справи

"Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства", - йдеться в повідомленні прокуратури Чернігівської області.

За інформацією джерел "Суспільного", підозру оголосили Миколі Синиці, генеральному директору ТОВ "Коллар Компані", що володіє ФК "Чернігів".

Реакція клубу

Представник пресслужби ФК "Чернігів" Олександр Гребенников у коментарі "Суспільному" заявив, що не може підтвердити факт обшуків і не володіє інформацією про бронювання футболістів.

У день повідомлення підозри команда готувалася до матчу 10-го туру Першої ліги у Полтаві проти "Ворскли".

Додамо, що на фото, які опублікувала прокуратура, видно чоловіка, який схожий на Миколу Синицю. За даними офіційного сайту клубу, він є генеральним директором ФК "Чернігів". Поки Синиця на дзвінки журналістів поки не відповідає.

Директора підприємства підозрюють у фіктивному бронюванні "футболістів" (фото: Чернігівська обласна прокуратура)