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В Чернігівській області трактор підірвався на вибухівці

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Чернігівська область, П'ятниця 17 березня 2023 14:06
В Чернігівській області трактор підірвався на вибухівці Ілюстративне фото: в Чернігівській області трактор підірвався на вибухівці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 17 березня, в Іванівській громаді Чернігівській області трактор підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні близько 10 ранку на вибуховому пристрої підірвався трактор! Ймовірно це була протитанкова міна, поряд виявили ще одну", - написав він.

Чаус зазначив, що в області вже виявили та знешкодили понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Проте, зважаючи на те, що окупанти були на 2/3 території області, таких "сюрпризів" ще є багато.

Він закликає українців бути пильними, не з’їжджати з дороги; не пересуватися необстеженою територією, особливо якщо на ній велися бої.

Нагадаємо, кілька днів тому тракторист підірвався на російській міні у Харківській області.

До того піротехніки ДСНС підірвалися на ворожій міні у Херсонській області.

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