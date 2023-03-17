В Чернігівській області трактор підірвався на вибухівці
У п'ятницю, 17 березня, в Іванівській громаді Чернігівській області трактор підірвався на вибуховому пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Сьогодні близько 10 ранку на вибуховому пристрої підірвався трактор! Ймовірно це була протитанкова міна, поряд виявили ще одну", - написав він.
Чаус зазначив, що в області вже виявили та знешкодили понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Проте, зважаючи на те, що окупанти були на 2/3 території області, таких "сюрпризів" ще є багато.
Він закликає українців бути пильними, не з’їжджати з дороги; не пересуватися необстеженою територією, особливо якщо на ній велися бої.
Нагадаємо, кілька днів тому тракторист підірвався на російській міні у Харківській області.
До того піротехніки ДСНС підірвалися на ворожій міні у Херсонській області.
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