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В Чернигове мужчина взорвался на гранате

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Чернигов, Воскресенье 19 марта 2023 22:39
В Чернигове мужчина взорвался на гранате Фото: в Чернигове мужчина взорвался на гранате (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 марта, в Чернигове мужчина взорвался на гранате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По данным издания, около 19:30 на въезде во двор жилых домов по улице Боднарука мужчина взорвался на гранате.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Подробности со временем.

Напомним, на днях в Ивановской общине Черниговской области трактор взорвался на взрывном устройстве.

Ранее мы также писали, что в селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский взорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.

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