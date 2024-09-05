У Чернігові було чутно вибух

Обстріли України

В ніч на четвер, 5 вересня, росіяни випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та балістичну ракету "Іскандер". Сили ППО знищили 60 "Шахедів".

Вранці росіяни вдарили безпілотником по Дніпропетровській області. На місці прильоту виникла пожежа. Під час ліквідації, загарбники повторно атакували дроном і поранили рятувальника.

Жоден випущений у напрямку столиці безпілотник не досягнув Києва. Тривога в місті тривала понад 9 годин.

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