В Чернигове прогремел взрыв. Над областью работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Чернигове был слышен взрыв", - отмечается в сообщении.
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram отметил, что над областью было зафиксировано прохождение скоростных целей. Работала ПВО.
В ночь на четверг, 5 сентября, россияне выпустили по Украине 78 дронов-камикадзе и баллистическую ракету "Искандер". Силы ПВО уничтожили 60 "Шахедов".
Утром россияне ударили беспилотником по Днепропетровской области. На месте прилета возник пожар. Во время ликвидации, захватчики повторно атаковали дроном и ранили спасателя.
Ни один выпущенный в направлении столицы беспилотник не достиг Киева. Тревога в городе продолжалась более 9 часов.
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