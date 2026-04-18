На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для школяра, який влаштував стрілянину

На Закарпатті взяли під варту 15-річного підлітка, який влаштував стрілянину в одній зі шкіл Ужгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру .

Рішення суду

За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Можливість внесення застави для юнака не передбачена. Наразі дії підлітка кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинку.

Обставини інциденту

За матеріалами слідства, хлопець готувався до нападу протягом лютого-березня.

Він замовив через інтернет шумовий пістолет, патрони та свинцеві кульки, після чого самостійно вніс конструктивні зміни у зброю, зробивши її придатною для вбивства.

Трагедія ледь не сталася 16 квітня близько 9:30 ранку. Підліток приніс переобладнану зброю до навчального закладу та здійснив кілька пострілів у напрямку своїх однокласників.

Одна з куль влучила в плече учня. Після скоєного підозрюваний намагався втекти зі школи, проте його оперативно затримали, а зброю вилучили.