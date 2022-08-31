В Чернигове завтра включат уличное освещение
В Чернигове с 1 сентября включат уличное освещение после отмены режима светомаскировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ЖКХ Черниговского городского совета в Facebook.
Уличные светильники в городе будут включаться в 05:00, а выключаться в 23:00. При этом время выключения освещения будет зависеть от продолжительности светового дня, то есть от наступления рассвета и сумерек.
Отмечается, что при изменении продолжительности комендантского часа режим освещения улиц также будет пересматриваться.
При этом освещение появится не везде, ведь сети наружного освещения многих улиц и переулков очень пострадали во время обстрелов оккупантов.
Напомним, в Черниговской области решили отменить светомаскировку за исключением объектов военной и критической инфраструктуры.
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