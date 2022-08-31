У Чернігові завтра увімкнуть вуличне освітлення

У Чернігові з 1 вересня увімкнуть вуличне освітлення після відміни режиму світломаскування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ЖКГ Чернігівської міської ради у Facebook .

Вуличні світильники у місті вмикатимуться о 05:00, а вимикатимуться о 23:00. При цьому час вимкнення освітлення залежатиме від тривалості світлового дня, тобто від настання світанку та сутінків.

Зазначається, що при зміні тривалості комендантської години режим освітлення вулиць також переглядатиметься.

При цьому освітлення з'явиться не скрізь, адже мережі зовнішнього освітлення багатьох вулиць та провулків дуже постраждали під час обстрілів окупантів.