У Чернігові завершують опалювальний сезон
У Чернігові назвали дату завершення опалювального сезону. Подачу тепла почнуть зупиняти 15 квітня.
Про це заявив міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє "Суспільне".
За його словами, на тиждень-два, поки ще буде прохолодна погода, продовжать опалювати пологовий будинок та дитячу поліклініку №2 на їх прохання.
"15 квітня, в четвер, о 9-ій ранку почнуть відключати опалення. А завершать по місту за пару днів", - сказав мер Чернігова.
Раніше повідомлялося, що в Черкасах опалювальний сезон завершився з 12 квітня.
Крім того, опалювальний сезон закінчили в Харкові з понеділка 12 квітня.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинки в столиці почали відключати від централізованого опалення.