У Чернігові завершують опалювальний сезон

Про це заявив міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє "Суспільне" .

За його словами, на тиждень-два, поки ще буде прохолодна погода, продовжать опалювати пологовий будинок та дитячу поліклініку №2 на їх прохання.

"15 квітня, в четвер, о 9-ій ранку почнуть відключати опалення. А завершать по місту за пару днів", - сказав мер Чернігова.