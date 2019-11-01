В Чернигове выросло число пострадавших из-за отравления вирусным гепатитом

Фото: школа № 7 в Чернигове (chernigiv-rada.gov.ua)

Количество больных гепатитом возросло до 23

Число пострадавших в результате заболевания вирусным гепатитом в школе № 7 в Чернигове выросло до 23. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Сообщается, что сейчас среди заболевших 21 ученик 1, 4, 5, 6, 8 классов и 2 взрослых. Дети находятся в областной детской больнице, им назначено соответствующее лечение.

"На сегодня в городских больницах обследовано 375 человек, среди которых 262 ученика. В общем контактных в очаге вспышки гепатита "А" определено 510 человек, из них 369 учащихся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что через две недели повторно проведут медицинский осмотр, всех кто контактировал с пострадавшими.

Также сообщается, что в школе с понедельника, 4 ноября, возобновят обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, источником гепатита в школе №7 города Чернигова стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения.

По словам начальника Управления здравоохранения городского совета Владислава Повара, женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больницы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Чернигове на этой недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Ранее сообщалось, что в больницу госпитализировали 16 школьников.