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У Чернігові зросла кількість постраждалих через отруєння вірусним гепатитом

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 16:24
У Чернігові зросла кількість постраждалих через отруєння вірусним гепатитом
Фото: школа № 7 у Чернігові (chernigiv-rada.gov.ua)

Кількість хворих на гепатит зросла до 23

Число постраждалих в результаті захворювання вірусним гепатитом у школі № 7 в Чернігові зросла до 23. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Повідомляється, що зараз серед захворілих 21 учень 1, 4, 5, 6, 8 класів і 2 дорослих. Діти перебувають в обласній дитячій лікарні, їм призначено відповідне лікування.

"На сьогодні в міських лікарнях обстежено 375 осіб, серед яких 262 учня. Загалом контактних в осередках спалаху гепатиту "А" визначено 510 осіб, з них 369 учнів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що через два тижні повторно проведуть медичний огляд, всіх хто контактував з постраждалими.

Також повідомляється, що в школі з понеділка, 4 листопада, відновлять навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, джерелом гепатиту в школі №7 міста Чернігова стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу.

За словами начальника Управління охорони здоров'я міської ради Владислава Кухаря, жінка була госпіталізована 18 жовтня і знаходиться на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Чернігові цього тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Раніше повідомлялося, що в лікарні госпіталізували 16 школярів.

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