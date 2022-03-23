В Чернигове вводится ограничение при раздаче питьевой воды
Коммунальные предприятия города Чернигова продолжают подвозить питьевую воду по всем районам города. Однако из-за вторжения российских войск, количество емкостей ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Черниговводоканал".
Поэтому Черниговодоканал принял решение продолжать выдавать воду в ограниченных количествах.
Отмечается, что ограничения вводят с 24 марта.
"К сожалению, количество емкостей для подвоза питьевой воды ограничено. Из-за этого, с целью социальной защиты населения города, начиная с 24 марта вводится ограничение при раздаче питьевой воды", - пишут коммунальщики.
Также вода будет разливаться в объеме 10 литров на одного человека. Коммунальные предприятия подчеркнули, что это - одна из вынужденных мер социальной защиты населения и призвали горожан с пониманием относиться к этому временному ограничению.
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