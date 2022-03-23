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У Чернігові вводиться обмеження при роздачі питної води

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Чернігів, Середа 23 березня 2022 14:32
У Чернігові вводиться обмеження при роздачі питної води У Чернігові ввели обмеження при роздачі питної води (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Комунальні підприємства міста Чернігова продовжують підвозити питну воду по всіх районах міста. Однак через вторгнення російських військ, кількість ємностей обмежена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Чернігівводоканал".

Відтак Чернігіводоканал прийняв рішення продовжувати видавати воду в обмежених кількостях.

Зазначається, що обмеження вводять з 24 березня.

"На жаль, кількість місткостей для підвезення питної води обмежена. Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24 березня вводиться обмеження при роздачі питної води", - пишуть комунальники.

Також вода буде розливатися в обсязі 10 літрів на одну особу. Комунальні підприємства підкреслили, що це - одна із вимушених мір соціального захисту населення та закликали містян з розумінням ставитися до цього тимчасового обмеження.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові відновлюють водопостачання міста.

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