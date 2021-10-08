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В Чернигове на следующей неделе включат отопление: дата

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Чернигов, Пятница 08 октября 2021 16:03
В Чернигове на следующей неделе включат отопление: дата Фото: в Чернигове начнут отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил начать отопительный сезон в городе. Тепло планируют подать уже в следующий понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы.

По словам Атрошенко, отопительный сезон в городе начнется уже 11 октября.

"Дал поручение теплогенерирующим предприятиям с 8 утра понедельника, 11 октября, включить отопление в жилых домах", - заявил мэр Чернигова.

Напомним, вчера отопительный сезон стартовал в Харькове.

Во Львове отопление решили включить уже на следующей неделе.

А вот в Житомире старт отопительного сезона перенесли.

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Отопительный сезон Чернигов
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