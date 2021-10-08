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У Чернігові наступного тижня увімкнуть опалення: дата

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Чернігів, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:03
У Чернігові наступного тижня увімкнуть опалення: дата Фото: у Чернігові почнуть опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив почати опалювальний сезон у місті. Тепло планують подати вже наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови.

По словам Атрошенка, опалювальний сезон у місті почнеться вже 11 жовтня.

"Дав доручення теплогенеруючим підприємствам з 8 ранку понеділка, 11 жовтня, увімкнути опалення у житлових будинках", - заявив мер Чернігова.

Нагадаємо, вчора опалювальний сезон стартував у Харкові.

У Львові опалення вирішили увімкнути вже наступного тижня.

А от у Житомирі старт опалювального сезону перенесли.

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Опалювальный сезон Чернігів
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