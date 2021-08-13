UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил

Автор: Наталья Скороход

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Полицейские сообщают о преждевременной утрате - их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.

Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Харьковом рейсовый автобус попал в ДТП. В салоне находились более 20 пассажиров.

Ранее сообщалось, что во Львове молодой водитель электросамоката попал в ДТП. Его состояние тяжелое.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП