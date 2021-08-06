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Уснул за рулем: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие

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Волынская область, Пятница 06 августа 2021 12:58
Уснул за рулем: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие Фото: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие (vl.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области водитель микроавтобуса уснул за рулем и слетел в кювет. В результате аварии пострадали трое пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня утром на автодороге сообщением Горохов-Павловка вблизи села Трубки Mercedes-Benz Sprinter слетел в кювет. Автопроисшествие случилось около 8 часов утра",- говорится в сообщении.

Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Нововолынска. В салоне транспортного средства находились четверо пассажиров.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, что повлекло ДТП.

Указано, что на месте ДТП работала полиция, медики и спасатели, за медицинской помощью обратилось трое пострадавших.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Окончательную причину аварии установит следствие.

Фото: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие (vl.npu.gov.ua)

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