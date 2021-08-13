У Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході: він не вижив

Поліцейські повідомляють про передчасну втрату - їх колега Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП.

Вони уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова. На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.

"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.

Поліцейські висловлюють співчуття рідним та близьким свого колеги.

"Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального та професійного фахівця, який сумлінно служив державі", - йдеться в повідомленні.