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В Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города

Автор: Роман Мирончук

В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визиток города.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление научного сотрудника в Институте истории Украины НАН Украины Сергея Шумило.

"Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома..." - отметил Шумило.

В Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина" (facebook.com/shumylo)

По его словам, происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.

"Просьба распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов, чтобы мир знал правду", - добавил он.

Шумило также отметил, что все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими оккупантами и лично Путиным.

Напомним, в Чернигове российские войска разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты.

Ранее оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), которое является памятником архитектуры.

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