У Чернігові окупанти розбомбили готель" Україна", який був однією з візитних карток міста

У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візиток міста.
Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на заяву наукового співробітника в Інституті історії України НАН України Сергія Шумило.
"Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки..." - зазначив Шумило.
У Чернігові окупанти розбомбили готель" Україна " (facebook.com/shumylo)
За його словами, відбувається цілеспрямоване і планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років.
"Прохання поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду", - додав він.
Шумило також зазначив, що всі ці злочини повинні стати свідченням міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими окупантами і особисто Путіним.
Нагадаємо, в Чернігові російські війська розбомбили стадіон, на якому грає місцевий футбольний клуб "Десна". Також пошкоджено інші цивільні об'єкти.
Раніше окупанти ракетним ударом знищили в Чернігові історичну будівлю обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса), яке є пам'яткою архітектури.
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