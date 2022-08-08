В Чернигове объявили приговор оккупанту, обстрелявшему из танка многоэтажку

В Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Оккупанта взяли в плен еще 26 февраля на окраине Чернигова.

В подозрении говорится о том, что перед этим оккупант ехал на танке по улице Кольцевая в Чернигове в направлении Александровки. Куликову отдали приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.

Российский военный попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил балкон, повредил кухню, а также газовый котел и радиаторы отопления.