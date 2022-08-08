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В Чернігові оголосили вирок окупанту, який обстріляв з танку багатоповерхівку

Фото: в Чернігові оголосили вирок окупанту, який поцілив танком у багатоповерхівку (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернігові оголосили вирок російському військовому Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку. Злочинця засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Окупанта взяли у полон ще 26 лютого на околиці Чернігова.

У підозрі йдеться про те, що перед цим окупант їхав на танку вулицею Кільцева у Чернігові у напрямку Олександрівки. Кулікову віддали наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Російський військовий влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив балкон, пошкодив кухню, а також газовий котел та радіатори опалення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Київський апеляційний суд ослабив покарання першому засудженому російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну.

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